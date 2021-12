Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Pidcock, rimonta clamorosa e vittoria a Ruchpen: gesto di stizza per Iserbyt

CICLOCROSS - Prima vittoria stagionale per Pidcock e primo successo in carriera da élite in una tappa di Coppa del Mondo. E dire che il britannico era molto indietro, ma è riuscito a superare Iserbyt sulle tavole poco prima dell'arrivo. Pazzesco!

