Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Pidcock sorpassa Iserbyt col bunny hop: rivivi il momento che ha deciso la gara di Rucphen

CICLOCROSS - Sembrava una rimonta impossibile, eppure Pidcock ce l'ha fatta. Iserbyt sembrava già pronto ad alzare le braccia al cielo, ma il britannico l'ha superato nel passaggio sulle tavole con un bunny hop meraviglioso. Prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Pidcock e prima vittoria di un britannico.

00:00:10, 18/12/2021 A 15:53