Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Pidcock va in fuga ma subisce la rimonta di Iserbyt: gli highlights di Hoogerheide

CICLOCROSS - Ultima tappa di Coppa del Mondo e a vincere, ancora, è Eli Iserbyt che batte un'altra volta Pidcock e trova il suo successo n° 14 in stagione (il 7° proprio in Coppa del Mondo). Van der Haar sale sul podio e supera anch'esso Pidcock, niente da fare invece per Toon Aerts che era stato vittima di una caduta nella prima parte di gara.

00:02:13, un' ora fa