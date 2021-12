van Aert, tre su tre tra Boom Tom Pidcock. Anche lui aveva fatto ritorno a Boom, Ruchpen. Una vittoria, in realtà, mai sognata dal britannico che era partito molto male. 14° dopo il primo giro, aveva rimontato, ma nel finale aveva patito la spinta di Iserbyt e Vanthourenhout. Il successo era però alla portata e bisognava sfruttare l'assenza sia di WVA che quella di van der Poel, che bunny hop sulle tavole ha permesso il sorpasso, con Pidcock che ha vinto per la sua prima volta in carriera una tappa di Coppa del Mondo. Iserbyt comunque 2°, anche se deluso, e sempre più leader della classifica generale. Il rientro con vittoria di, tre su tre tra Boom e Val di Sole , aveva un po' oscurato quello di. Anche lui aveva fatto ritorno a Boom, ma era caduto troppe volte . C'è stato comunque un miglioramento a Val di Sole con il primo podio, miglioramento completato con questa vittoria a. Una vittoria, in realtà, mai sognata dal britannico che era partito molto male. 14° dopo il primo giro, aveva rimontato, ma nel finale aveva patito la spinta di Iserbyt e Vanthourenhout. Il successo era però alla portata e bisognava sfruttare l'assenza sia di WVA che quella di van der Poel, che rientrerà settimana prossima . Ecco che unsulle tavole ha permesso il sorpasso, con Pidcock che ha vinto per la sua prima volta in carriera una tappa di Coppa del Mondo.comunque 2°, anche se deluso, e sempre più leader della classifica generale.

Pidcock, rimonta clamorosa e vittoria: gesto di stizza per Iserbyt

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Tom Pidcock 1h03'26'' 2. Eli Iserbyt +3'' 3. Michael Vanthourenhout +8'' 4. Quinten Hermans +12'' 5. Lars van der Haar +15'' 6. Toon Aerts +35'' 7. Laurens Sweeck +54'' 8. Corné van Kessel +1'03'' 9. Vincent Baestaens +1'07'' 10. Toon Vandebosch +1'09'' 26. Jakob Dorigoni +2'51'' 36. Gioele Bertolini +4'26''

Cronaca

In partenza è il campione europeo van der Haar a fare la 'lepre', inseguito a sorpresa da un buon David van der Poel. Iserbyt è comunque subito dietro con Toon Aerts e Quinten Hermans, alle spalle c'è van Kessel mentre Pidcock è solo 14° al termine del primo giro. Evidentemente rallentato delle diverse cadute che ci sono state in avvio di gara.

Prima curva e c'è una caduta di gruppo: che disastro a Ruchpen

Anche Gioele Bertolini a terra: che botta sulle tavole

Al secondo giro prova già la fuga Iserbyt, ma van der Haar non lo lascia scappare mentre comincia a perdere posizioni van der Poel. Occhio però alla rimonta di Pidcock che, completato, il terzo giro si ritrova sulla testa della corsa insieme a Iserbyt, Aerts, van der Haar, Hermans e van Kessel. Anzi, è proprio Pidcock a provare a sua volta la fuga.

Pidcock è una furia: li rimonta tutti e prova la fuga

Troppa foga per Iserbyt: vuole passare per primo e finisce faccia a terra

Pidcock non riesce a fare il vuoto e al quinto giro sono tutti lì, compresi Vanthourenhout e Sweeck che hanno rimontato dalle retrovie. Si comincia a fare sul serio e riesce, finalmente, a sganciarsi un terzetto composto da Iserbyt, Vanthourenhout e Pidcock, mentre le coppie della Tormans-Circus e della Baloise Trek Lions sono ormai fuori dai giochi. Iserbyt prova a staccare tutti, Pidcock effettivamente perde qualcosa ma nulla è ancora certo. Anzi, negli ultimi metri di gara, clamorosa rimonta del britannico che prima fa fuori Vanthourenhout poi sorpassa anche Iserbyt.

Pidcock sorpassa Iserbyt col bunny hop: il momento che ha deciso la gara

Pazzesco il sorpasso sulle tavole, con entrambi che vanno col bunny hop, ma quello di Pidcock è più veloce e gli vale la vittoria a Ruchpen. Primo successo in carriera per il britannico in Coppa del Mondo, primo successo per un britannico in Coppa del Mondo.

La classifica dopo 10 tappe

Corridore Punti 1. Eli Iserbyt 337 2. Michael Vanthourenhout 228 3. Toon Aerts 226 4. Quinten Hermans 218 5. Lars van der Haar 196 18. Tom Pidcock 65 23. Wout van Aert 40

Dove vedere le gare di Ciclocross in tv e live streaming

