Wout van Aert che, già al primo giro, è fuori dal discorso vittoria. Il perché? Un salto di catena dopo un paio di curve, con un'infinità di tempo perso per ripartire sulla sua bici: si ritrova infatti al 40° posto a 45'' dalla testa della corsa e, col traffico, diventa (quasi) impossibile rimontare. Lui farà comunque 4°, un grande piazzamento considerata la partenza, ma coglie così la prima giornata no dopo un clamoroso inizio di stagione. Fatto che galvanizza Pidcock che corre, invece, la sua migliore gara d'annata, centrando il secondo successo dopo la tappa di Rucphen. Vedendo come ha corso il britannico, è un vero peccato esserci perso il duello con van Aert dopo quanto successo a Baal al 1° dell'anno. Ci saranno altre tappe da qui al Mondiale, intanto, Iserbyt chiude il discorso classifica generale con due giornate d'anticipo. Il corridore della Pauwels-Sauzen Bingoal ha vinto matematicamente la Coppa del Mondo, visto il +95 su Vanthourenhout e il +108 su Toon Aerts con soli 80 punti ancora a disposizione. Anzi, il belga salterà addirittura l'ultima tappa di Coppa per partire con anticipa per Fayetteville per preparare i Mondiali. Chissà, senza van Aert e van der Poel...

Niente rimonta per van Aert! Pidcock è il re di Hulst: rivivi l'arrivo

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Tom Pidcock 1h03'49'' 2. Eli Iserbyt 12'' 3. Lars van der Haar 33'' 4. Wout van Aert 1'09'' 5. Toon Aerts 1'30'' 6. Michael Vanthourenhout 1'41'' 7. Quinten Hermans 1'48'' 8. Laurens Sweeck 1'57'' 9. Vincent Baestaens 2'08'' 10. Toon Vandebosch 2'11''

Cronaca

Pronti, partenza e Lars van der Haar cerca subito la fuga: alle spalle del campione europeo c'è Iserbyt, ma anche van Aert che - partito dalla seconda fila - si ritrova già 3°. Un pelo più indietro Pidcock e alle spalle del britannico c'è anche la prima caduta di giornata che coinvolge van Kessel e altri corridori. Niente, in confronto, a quello che succede a van Aert subito dopo: il belga ha un salto di catena e ci mette tantissimo per rimetterla a posto e ripartire. Il crossista della Jumbo Visma si ritrova a dire addio ai sogni di vittoria già completato il primo giro, visto che paga 45'' dalla testa della corsa.

Giù la catena a van Aert: costretto alla rimonta impossibile

Davanti, intanto, Iserbyt si porta in testa dopo aver superato van der Haar, recupera posizioni su posizioni anche Pidcock che rientra nella testa della corsa. Van Aert, intanto, cerca la rimonta, recupera tante posizioni ma, al termine del secondo giro, è ancora dietro di 43''. Poi è Pidcock ad andare in fuga, con van Aert che perde altri secondi, anche a causa del traffico.

Van Aert rischia tutto e per poco non finisce contro le barriere

Pidcock prende la testa e prova ad affossare van Aert

Alla fine sarà battaglia a due tra Pidcock e Iserbyt per la vittoria, mentre van der Haar si accontenta di conservare il terzo posto dal possibile ritorno di van Aert. Giornata non esaltante invece per Quinten Hermans, Aerts e Vanthourenhout che, dovesse arrivare dietro a Iserbyt, gli lascerebbe matematicamente la vittoria della Coppa del Mondo. Pidcock non molla di un centimetro, ma neanche Iserbyt che resta ad una distanza di 5-6 secondi, pronto eventualmente a beffarlo in caso di errore. Continua invece la rimonta di van Aert che si ritrova al 7° posto, ma ad oltre un minuto di ritardo.

Van Aert sorpassa Aerts: rimonta dal 40° al 4° posto

Nell'ultimo giro cambia poco: Pidcock commetterà sì qualche errore, ma arriva in solitaria centrando così la sua seconda vittoria stagionale. Per Iserbyt un 2° posto che è sinonimo di festa, visto che è matematicamente vincitore della classifica generale. Completa il podio van der Haar proprio davanti a van Aert che nell'ultima tornata era riuscito a superare anche i vari Vanthourenhout, Hermans e Aerts.

Niente rimonta per van Aert! Pidcock è il re di Hulst: rivivi l'arrivo

La classifica generale dopo 13 tappe

Corridore Punti 1. Eli Iserbyt 405 2. Michael Vanthourenhout 310 3. Toon Aerts 297 4. Quinten Hermans 280 5. Lars var der Haar 251 11. Tom Pidcock 153 16. Wout van Aert 102 34. Mathieu van der Poel 30

Van Aert un po' deluso, ma che corsa: ha sfiorato il podio

