van Aert e Pidcock hanno davvero dato una spinta in più alla stagione di ciclocross, stagione che era già partita alla grande con il duello tra Toon Aerts e Eli Iserbyt in Coppa del Mondo (van der Poel sullo stesso tracciato, sognando di poter rivedere una sfida del genere alle Rucphen il 18 dicembre ma, in accordo con la squadra e lo staff medico, il rientro dell'olandese è stato posticipato ancora. Dovrebbe tornare a fine anno... I rientri dihanno davvero dato una spinta in più alla stagione di ciclocross, stagione che era già partita alla grande con il duello tra Toon Aerts e Eli Iserbyt in Coppa del Mondo ( la classifica ). Van Aert ha dato spettacolo nella tappa di Val di Sole, in Italia , ed è stato un vero peccato non aver visto in azione anchesullo stesso tracciato, sognando di poter rivedere una sfida del genere alle Olimpiadi invernali . Il campione del mondo in carica, però, salterà anche il prossimo week end di corse. Sarebbe dovuto rientrare ail 18 dicembre ma, in accordo con la squadra e lo staff medico, il rientro dell'olandese è stato posticipato ancora. Dovrebbe tornare a fine anno...

Un problema al ginocchio per VDP

La problematica di van der Poel è un infortunio al ginocchio tanto che, dicono dall'Alpecin Fenix, l'olandese in questi giorni non sia mai riuscito a completare un allenamento specifico per il rientro nel cross. Nulla di gravissimo, ma serve qualche giorno in più per rivedere un VDP competitivo.

Il debutto nella stagione di ciclocross del Campione del mondo Mathieu van der Poel sarà posticipato di una settimana. Questo è stato deciso dal corridore e dalla direzione del team dopo essersi consultati con la squadra e il personale medico. La ragione principale del posticipo riguarda il processo di guarigione del suo infortunio al ginocchio che richiede più tempo di quanto inizialmente previsto. A causa di questo infortunio non è ancora stato in grado di completare un allenamento specifico sul ciclocross. Ciò significa che van der Poel tornerà alle competizioni di cross a Dendermonde il 26 dicembre. [Comunicato Alpecin Fenix]

Torna (forse) a Dendermonde

Debutto quindi posticipato, per ora, al 26 dicembre, quando ci sarà la tappa di Dendermonde di Coppa del Mondo. Una tappa molto sentita dai belgi e in generale dal mondo del ciclocross, visto il suo percorso e la storia che ha questo passaggio durante la stagione. Una sorta di anteprima del Mondiale. Van der Poel poi si farebbe una lunga tirata con Zolder il giorno dopo, per il Superprestige, ancora Diegem il 29 dicembre, Loenhout il 30 dicembre e la tappa di Coppa del Mondo a Hulst il 2 gennaio.

