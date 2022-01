Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Puck Pieterse beffata da una super Lucinda Brand, male la Vos: gli highlights di Hulst

CICLOCROSS - E sono 15 per Lucinda Brand che avvicina sempre di più la vittoria in Coppa del Mondo, soprattutto considerando il piazzamento della Betsema (7a). Ci ha provato fino all'ultimo Puck Pieterse che, dopo aver dettato legge, viene però rimontata dalla Brand all'ultimo giro. Male Marianne Vos che non va oltre il 6° posto dopo una serie di errori.

00:02:20, un' ora fa