Wout van Aert e Tom Pidcock, È stato uno spettacolo! La tappa di Val di Sole è stata un qualcosa di magico, per la neve, per il fatto che si disputasse in Italia, per questa possibilità di ritrovarci un giorno il ciclocross alle Olimpiadi invernali . Noi ci speriamo e la cartolina mostrata, sia dagli uomini che dalle donne, è un qualcosa di prezioso che viene mandato ai vertici del CIO che prenderanno in carico la richiesta. Ma proviamo a parlare anche dei contenuti tecnici di questa 9a frazione di Coppa del Mondo. Tra gli uomini i debutti di con la vittoria del belga , con i due che non si sono risparmiati, anche se, tanto per dire, per loro è già impossibile rimontare in Coppa del Mondo ( guarda la classifica ). E poi tra le donne il grande ritorno di Marianne Vos che ha dimostrato di voler fare sul serio in questa stagione e di non disputare qualche gara di cross solo per chiudere in bellezza l'annata 2021. Ecco quello che ci rimane di questa intensa giornata...

Van Aert non si può battere

Almeno questo Wout van Aert che abbiamo visto negli ultimi 8 giorni. Vedremo quando arriverà Mathieu van der Poel, ma il belga è stato d-e-v-a-s-t-a-n-t-e. Gli sono bastati due giri a corsa per fare il vuoto, anche contro i migliori della specialità che avevano più fondo di lui, avendo cominciato la stagione a fine settembre. Del resto, è 3 volte campione del mondo e campione uscente proprio della Coppa del Mondo e ci teneva a ben figurare in quella che potrà essere ricordata come la tappa più importante della storia del ciclocross. Van Aert contro Van Aert, potremmo titolare addirittura, visto che qualche caduta l'ha rimediata nella neve che si stava ghiacciando. Lui è talmente forte, però, che aveva guadagnato un margine tale da non poter essere più ripreso. Anzi, a un certo punto non lo vedevano neanche in lontananza. Impressionante.

Pidcock non è ancora al livello di VDP e WVA

Il talento britannico ha migliorato il 7° posto rimediato a Boom, settimana scorsa, nel Superprestige. Il 3° posto a Vermiglio è un buon piazzamento, con Pidcock che ha fatto meglio di Quinten Hermans e dello stesso Iserbyt (il leader della generale). Ma, se paragonassimo il campione olimpico della MTB a van Aert, avremo un solo verdetto. È vero che Pidcock si è messo in scia ai campioni van der Poel e van Aert ma, al momento, non è allo stesso livello dei due mostri sacri della disciplina. Ballano qualche anno di esperienza, ovviamente, ma il britannico dovrà fare ancora quel salto di qualità per contendere all'olandese e al belga un Mondiale o una classifica generale dei circuiti più importanti del cross.

Iserbyt si è spento: non è più 'leader' del Belgio

Prima di oggi, Iserbyt era stato il dominatore della stagione intera, e della Coppa del Mondo, con 5 vittorie su 8 prove. Tanto che, per esempio, van Aert, Pidcock e van der Poel sono già fuori - matematicamente - dalla lotta per il titolo. Ma, se andiamo a sommare quanto visto a Boom settimana scorsa, e a Vermiglio questo week end, Iserbyt sembra un corridore spaesato. Ha perso un po' di freschezza fisica? Può darsi, perché non si può andare al 100% per tutta la stagione, ma il crossista belga è parso molto meno sicuro rispetto al suo standard solito. Troppe cadute, troppe imprecisioni. Lui che si faceva beffa delle imprecisioni altrui. Che gli arrivi di van Aert e Pidcock lo abbiano ridimensionato? Soprattutto dal punto di vista psicologico... Prima era il trascinatore del Belgio, ora con l'arrivo di van Aert è ridiventato un corridore come tanti. Questo può indurre a cattive prestazioni.

Petizione per avere Marianne Vos sempre nel cross...

Non ha vinto, ma ha regalato spettacolo. Signore e signori, Marianne Vos, una che in carriera è stata campionessa del mondo nel ciclismo su strada, nel ciclismo su pista e, appunto, nel ciclocross. A fine stagione - della strada - si era impegnata nelle prime tre tappe della Coppa del Mondo disputate negli USA... Sembrava solo un appendice al suo 2021, ma è tornata in questo week end dando il segnale di voler fare sul serio e provare a dare, un'altra volta, caccia al Mondiale. E dire che la sua giornata non era partita nel migliore dei modi visto il salto di catena accusato. Lei si è rimessa in bici e ha rimontato posizione dopo posizione, sulla neve. Peccato poi per il sorpasso finale, era arrivata a superare anche la van Empel, prima di stamparsi contro le transenne. Peccato, ma ha esaltato il pubblico a bordo strada e tutti noi a casa.

Sì, il ciclocross merita le Olimpiadi invernali

Arriviamo al verdetto di questa prova. Non è che si è corso sulla neve a caso... Era stata scelta l'Italia e questa località, a 1261 metri sul livello del mare, proprio nella speranza che ci fosse la neve. Il tutto perché la tappa di Val di Sole era un Test Event per convincere il CIO ad inserire il ciclocross tra le Olimpiadi invernali. Beh, l'epilogo è stato super positivo vedendo cosa è accaduto sia nella prova femminile che maschile. È anche vero che sono gli interpreti a portare i risultati e, quando hai a disposizione corridori come Wout van Aert e Marianne Vos, è tutto più facile. Leggermente aumentato il numero di cadute e incidenti, ma condurre un mezzo sulla neve è davvero un'impresa ardua. Il tracciato di Vermiglio, da questo punto di vista, era perfetto, pensato anche alla sicurezza dei corridori. Insomma, sulla neve è più bello e alimenta lo spettacolo. Unico problema potrebbe essere quello del trovare dei tracciati attrezzati e competitivi per un evento come le Olimpiadi. A Vancouver c'è un tracciato simile a quello di Vermiglio? In Andorra? A Pechino? E così via, ma non per forza il cross si dovrà svolgere nell'epicentro delle Olimpiadi, potrà dire qualcun altro. Citando il ciclismo su pista, le prossime Olimpiadi di Parigi 2024 vedranno le gare di pista nel velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, un po' fuori mano rispetto a Parigi. Ci si può inventare qualcosa. Attendiamo quindi, con fiducia, il responso dal CIO. Queste due gare ci hanno fatto godere e sì, il cross merita le Olimpiadi.

