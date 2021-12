Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Salti di catena e cadute, ma vince la Brand. Torna Pieterse: gli highlights

CICLOCROSS - Senza Marianne Vos, a riposo dopo il successo di Ruchpen. Lucinda Brand non ha rivali. La ciclista olandese si può permettere anche una caduta, tanto Betsema e Puck Pieterse non le possano stare dietro. La Kata Vas non completa la gara.

00:00:35, un' ora fa