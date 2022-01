Ciclocross

Ciclocross, Coppa del mondo - Salto di catena e traffico: van Aert ko! Vince Pidcock, festeggia Iserbyt: gli highlights

CICLOCROSS - Dopo una striscia di 7 vittorie consecutive, van Aert si deve arrendere. Il belga non lotta neanche per il successo a Hulst e si deve accontentare del 4° posto dopo un salto di catena e tanto traffico trovato nel circuito. Si accende un duello tra Pidcock e Iserbyt: seconda vittoria stagionale per il britannico, ma il belga esulta perché la Coppa del Mondo è sua.

00:02:07, un' ora fa