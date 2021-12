Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Senza Marianne Vos, è tutto troppo facile per Lucinda Brand: rivivi l'arrivo di Namur

CICLOCROSS - A Ruchpen era stata battuta in volata da Marianne Vos, ma questa volta non c'è stato niente da fare a Namur. Vittoria n° 4 per Lucinda Brand in Coppa del Mondo che ha fatto corsa a sé, anticipando sul traguardo Betsema e Pieterse. Silvia Persico è la migliore delle italiane.

