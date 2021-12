Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Tom Pidcock, giornata nerissima: arriva 8° a 3 minuti da van Aert

CICLOCROSS - Era la prima sfida in stagione tra Wout van Aert e Mathieu van der Poel ma, si sa, tra i due litiganti il terzo gode. Sperava di essere Pidcock quello a godere, ma il britannico non è mai stato in partita e ha chiuso 8° a 3 minuti (2'59'' per la precisione) dal vincitore.

