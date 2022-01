Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Toon Aerts, che rischio! Derapata in curva, per poco non finisce giù

CICLOCROSS - Iserbyt è ormai andato, e Toon Aerts e Sweeck provano ad alzare il ritmo per provare a rimontare sul vincitore della Coppa del Mondo. Quando fai così ti prendi dei rischi e, per poco, Toon Aerts non si ritrovava per terra.

00:00:16, 37 minuti fa