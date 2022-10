Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Un guasto ferma la Betsema, la van Empel batte ancora Brand: gli highlights

COPPA DEL MONDO - Si rinnova il duello tra la giovane van Empel e la più esperta Lucinda Brand, la campionessa in carica di Coppa del Mondo. Vince però la 2002 che centra il suo terzo successo in carriera in Coppa. Prima parte di gara che ha visto in testa la Betsema, eliminata però da un salto di catena.

00:04:11, 27 minuti fa