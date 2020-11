Non è il vincitore che ti aspetti a Tabor! La sfida tra Iserbyt, van Aert, Pidcock e gli altri viene invece vinta da Michael Vanthourenhout che, due settimane fa, aveva conquistato il suo primo successo in carriera a Merksplas nella Superprestige. Il corridore della Pauwels Sauzen-Bingoal si prende quindi anche la prima posizione della Coppa del Mondo e mostra grande vivacità, prima andando in fuga come ieri a Kortrijk, poi si è fatto raggiungere dai vari big per dare una mano al suo capitano Iserbyt. Una volta essere riusciti a staccare van Aert, anche il campione europeo non è riuscito a stare al passo del suo compagno di squadra che ha quinti trionfato in questa “prima tappa”.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Michael Vanthourenhout 1h02'43'' 2. Eli Iserbyt +5'' 3. Wout van Aert +12'' 4. Toon Aerts +18'' 5. Lars van der Haar +21'' 6. Corné van Kessel +51'' 7. Quinten Hermans +1'01'' 8. Daan Soete +1'05'' 9. Kevin Kuhn +1'27'' 10. Diether Sweeck +1'42'' 15. Jakob Dorigoni +2'05'' 17. Tom Pidcock +2'11''

Michael Vanthourenhout piazza il colpaccio a Tabor

Cronaca

Proprio come accaduto nell'Urban Cross di Kortijkt, è Michael Vanthourenhout il primo a rompere gli indugi, partendo in solitaria dopo una ventina di minuti. Sembra propedeutico ad un possibile attacco da lontano di Iserbyt, ma qualche minuto più tardi Vanthourenhout viene richiamato dal team proprio per dare manforte al campione europeo che viene tallonato da van Aert, van der Haar e Aerts. Non si vedono più, invece, il campione belga Sweeck (vittima di una caduta) e Pidcock, al debutto in stagione.

La strategia della Pauwels Sauzen-Bingoal paga perché proprio nel finale van Aert e Aerts si staccano, lasciando campo libero a Iserbyt. Il campione europeo non sembra però particolarmente brillante e anche lui è costretto a mettere piede a terra per qualche metro. Vanthourenhout lo aspetta per mantenere il +10'' di margine su van Aert ma, quando manca poco meno di un giro alla conclusione, il classe '93 di Bruges se ne va da solo verso la vittoria. La seconda in tre settimane. Iserbyt riesce comunque ad evitare il ritorno di van Aert che si prende il secondo 3° posto consecutivo. Aerts 4°, van der Haar 5° e poi tutti gli altri con Pidcock che arriva addirittura 17°.

Lato italiani, il migliore degli azzurri è il campione nazionale Jakob Dorigoni che è giunto in 15a posizione dopo essere stato nel gruppo dei migliori 10 fino agli ultimi giri. Poi Bertolini (23°) e Nicolas Samparisi (28°) e Lorenzo Samparisi (37°).

Vanthourenhout - Tabor World Cup 2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

