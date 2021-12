Fare o non fare i Mondiali? Una domanda alla, per unche sta dominando in lungo e in largo la stagione del cross, o almeno da quando ha fatto ritorno al vecchio amore, come si è potuto vedere questo lunedì a Zolder . Sì, perché il belga, da Boom in poi , ha sempre vinto, che sia in Coppa del Mondo, Superprestige o Ethias Cross. Con una condizione così perché non andare a caccia del Mondiale e 'pareggiare' i conti con van der Poel nell'eterna sfida tra i due ? Non è quello il motivo, col belga che più volte ha ricordato di voler programmare la sua stagione - su strada - in maniera un po' diversa quest'anno, partendo proprio da qualche gara in meno nel cross . Soprattutto se si dovrà fare una trasferta negli Stati Uniti...