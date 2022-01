Wout van Aert che non è riuscito a fare en plein con la tappa di Hulst. Un Pidcock che, comunque, non si è mai sentito sicuro vincitore finché non ha passato la linea del traguardo. Il britannico ha ammesso di aver guidato con cautela proprio per non forzare la catena, subendo inoltre la pressione di uno scatenato Iserbyt ( Si ferma a 7 la striscia di vittorie consecutive perche non è riuscito a fare enla tappa di Hulst. Un salto di catena in avvio di gara , più il traffico incontrato su tutto il percorso, ha reso impossibile la rimonta per il belga che si è dovuto accontentare del 4° posto finale . Ne ha approfittato cosìche, comunque, non si è mai sentito sicuro vincitore finché non ha passato la linea del traguardo. Il britannico ha ammesso di aver guidato con cautela proprio per non forzare la catena, subendo inoltre la pressione di uno scatenato oggi vincitore della Coppa del Mondo ) che non mollato di un centimetro.

Tom Pidcock

Mi sentivo bene dall'inizio e ho subito spinto per cercare di avere un vantaggio. Non sono riuscito a prendere più di qualche secondo, Iserbyt mi è sempre stato vicino e ha tenuto alta la pressione. Negli ultimi giri ho fatto qualche errore, ma con quei secondi che avevo ho pensato che avrei potuto comunque farcela. Ho cercato di fare con calma le discese in modo che la catena non avesse problemi. Ho usato un po' di cautela, visto quello che era successo a van Aert ad inizio gara. Non volevo accadesse anche a me

Oggi sono andato abbastanza forte. Quando fai una gara intera davanti è completamente diverso rispetto a quando sei a ruota. È stato un buon risultato

Niente rimonta per van Aert! Pidcock è il re di Hulst: rivivi l'arrivo

Wout van Aert

Oggi sono stato sfortunato. Sono comunque contento del mio 4° posto, era il piazzamento migliore possibile. È un peccato non aver potuto lottare per la vittoria su un bel percorso come questo, ma questo era quello che potevo fare...

Van Aert un po' deluso, ma che corsa: ha sfiorato il podio

