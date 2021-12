Wout van Aert appena dopo aver Jumbo Visma per preparare la stagione delle Classiche (sono cominciati i ritiri pre stagione). Pronti, partenza e vittorie per van Aert che ha già collezionato tre successi su tre, ma il belga voleva solo testarsi sulla neve, per Stupenda intervista quella rilasciata daappena dopo aver vinto la tappa di Val di Sole , in Coppa del Mondo, in Italia. Il campione nazionale belga di cross ha ricordato a tutti quanto abbia spinto per essere presente per questo appuntamento, considerando che era già fissato un training camp con laper preparare la stagione delle Classiche (sono cominciati i ritiri pre stagione). Pronti, partenza e vittorie per van Aert che ha già collezionato tre successi su tre, ma il belga voleva solo testarsi sulla neve, per un'ipotetica Olimpiade speriamo . Si è diverto come un pazzo, ammette, ma spera che si siano divertiti anche tutti i tifosi da casa e quelli a bordo strada. Magari tra questi ci sarà un bambino che diventerà, un giorno, un grande campione.

Ad

Magari un bambino italiano diventerà un campione dopo averci visto

Ciclocross Van Aert non si batte; il Cross merita le Olimpiadi: le 5 verità 14 ORE FA

Oggi penso che abbiamo fatto la storia del ciclocross, perché non capita spesso di poter gareggiare in un scenario così. Ho spinto per esserci, volevo testarmi sulla neve e non è certo una novità che amo correre in Italia, con i tifosi che sono sempre spettacolari. Spero che i bambini italiani abbiano visto la gara e si appassionino a questo sport, magari in un futuro ci sarà un grande campione italiano

Van Aert rischia grosso: contro le barriere, ma un tifoso lo aiuta

Bellissimo sulla neve, ma stava per diventare ghiaccio...

Mi sono divertito. Oggi l'importante era restare in bicicletta e non era per nulla semplice. Ogni giro la neve cambiava e col calare del sole diventava sempre più ghiacciata. Era più una questione di tecnica che di potenza, bisognava restare rilassati e lasciarsi guidare

Tutti giù per terra: van Aert si ribalta da solo sulla neve

Mi piace troppo il ciclocross

Sarebbe più facile rilassarmi in inverno e prepararmi alla stagione su strada, ma il ciclocross mi piace troppo. Seguo il mio cuore e mi lascio trasportare

Van Aert sulla neve di Vermiglio (Val di Sole) inseguito da Vanthourenhout - Coppa del Mondo 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Ciclocross alle Olimpiadi?

Quello che abbiamo visto oggi è stato un vero sport, sono successe molte cose spettacolari. Era sport ai massimi livelli in uno scenario incredibile. Questo dimostra che il ciclocross può svolgersi dove vuoi, in un parco di una grande città del mondo o in montagna

...

Sulla neve vince van Aert: rivivi il trionfo in Val di Sole

Ciclocross Van Aert è l'uomo delle nevi: sua anche Vermiglio, Pidcock 3° IERI A 15:29