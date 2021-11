Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Van der Haar domina, Iserbyt fa la formica, Aerts giù dal podio: gli highlights di Tabor

CICLOCROSS - Van der Haar vince la tappa di Tabor in Coppa del Mondo, battezzando la maglia di campione europeo conquistata settimana scorsa. Niente da fare per Iserbyt che è comunque secondo di giornata, con il belga che conquista sui rivali di classifica. In top 10 ben due italiani.

00:02:33, un' ora fa