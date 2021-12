Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Van der Poel: "Non sono riuscito a tenere il ritmo di van Aert e a quel punto..."

CICLOCROSS - Niente da fare per Mathieu van der Poel che non è riuscito a conquistare subito la vittoria al ritorno in stagione. Anche perché di fronte aveva un van Aert quasi ingiocabile.

00:01:20, un' ora fa