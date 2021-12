Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Volata da pazzi tra Marianne Vos e Brand, Eva Lechner 9a: gli highlights di Ruchpen

CICLOCROSS - Lucinda Brand rientra in corsa dopo la settimana di 'pausa' che si è presa, ma la leader della Coppa del Mondo si deve inchinare ad una super Marianne Vos che la svernicia in volata. Fanno 3 successi quest'anno per la ciclista della Jumbo Visma. Completa il podio Betsema che se l'era giocata fino alla fine. La migliore italiana è Eva Lechern che fa 9a.

00:02:24, 44 minuti fa