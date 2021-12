Ciclocross

Ciclocross, Coppa del Mondo - Wout Van Aert: "Van der Poel è già ad un buon livello, poi ci ho provato anch'io"

CICLOCROSS - Van Aert fa i complimenti a van der Poel per essere rientrato già con una buona prestazione. Il belga ammette di non aver fatto una grossa partenza, ma poi ha lasciato tutti lì. E, attenzione, non è ancora al 100%.

00:02:23, un' ora fa