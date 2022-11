Ciclocross

ha già debuttato con un 7° posto a Merksplas e un fantastico 2° posto in Coppa del Mondo ad Overijse.ricomincerà domenica 27 ad Hulst , per vederesarà da aspettare il 4 dicembre all'Antwerpen . VDP e WVA non solo hanno comunicato la data del debutto, ma tutto il calendario del loro 2022 e quindi, finalmente, possiamo segnarci tutti gli scontri diretti da qui alla fine della stagione. Il primo confronto ci sarà proprio all'Antwerpen, durante l'ottava tappa di Coppa di Mondo.

4 dicembre: Anversa (Coppa del Mondo),

23 dicembre: Mol (Exact Cross),

26 dicembre: Gavere (Coppa del Mondo),

27 dicembre: Heusden-Zolder (Superprestige),

28 dicembre: Diegem (Superprestige),

30 dicembre: Loenhout (Exact Cross),

Perché non abbiamo messo? Anche se il corridore britannico è stato il primo a partire tra i tre, non si conosce bene il calenario del Campione del mondo da qui a fine anno. La Ineos ha confermato che ci sarà quasi sempre in Coppa del Mondo: a Hulst, Dublino e Val di Sole, ma non è ancora dato sapere se parteciperà anche alle gare degli altri circuiti.