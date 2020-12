Ciclocross

Ciclocross, Dendermonde - Van Aert nel fango: Van der Poel paga quasi 3 minuti di ritardo

CICLOCROSS - Continua il batti e ribatti tra Wout van Aert e Mathieu van der Poel. Nella prova di Coppa del Mondo di Dendermonde, in Belgio, c'è l'arrivo in solitaria del corridore della Jumbo Visma che dà 2'49'' al nemico di sempre. Non c'è stata davvero corsa quest'oggi, con le condizioni meteo che hanno favorito il belga che si è preso anche la vetta della classifica di Coppa del Mondo.

