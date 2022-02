Toon Aerts, la positività ad un controllo antidoping svoltosi il 19 gennaio scorso. Si tratta di un controllo fuori corsa. Il belga è stato trovato positivo al metabolita del letrozolo, una sostanza proibita dal regolamento dell'Agenzia mondiale dell'antidoping (WADA) e adottato dall'UCI. Una brutta botta, considerando che Toon Aerts è uno dei corridori più in voga del cross e che in stagione ha collezionato 4 vittorie oltre al successo nella Eli Iserbyt che ha dominato la stagione in lungo e in largo, che ha vinto le classifiche di Superprestige e Coppa del Mondo. Ovviamente escludendo i risultati di van Aert e Pidcock che Non arrivano buone notizie dal mondo del ciclocross. Nella giornata di martedì 15, infatti, è stata notificata al corridore, la positività ad un controllo antidoping svoltosi il 19 gennaio scorso. Si tratta di un controllo fuori corsa. Il belga è stato trovato positivo al, una sostanza proibita dal regolamento dell'Agenzia mondiale dell'antidoping (WADA) e adottato dall'UCI. Una brutta botta, considerando che Toon Aerts è uno dei corridori più in voga del cross e che in stagione ha collezionato 4 vittorie oltre al successo nella classifica generale del circuito X2O Trofee . In sostanza era stato l'unico a portare via una classifica adche ha dominato la stagione in lungo e in largo, che ha vinto le classifiche di Superprestige e Coppa del Mondo. Ovviamente escludendo i risultati diche ha vinto il Mondiale

Squalifica e successi tolti?

L'UCI per ora non si è espressa riguardo il caso di Toon Aerts. Il massimo organismo del ciclismo (che cura anche gli interessi di ciclismo su pista, ciclocross, mountain bike ecc) non ha infatti sospeso il corridore della Baloise Trek Lions. E, pertanto, al belga non sono state sottratte le 4 vittorie stagionali, così come il successo nella classifica generale dello X2O Trofee. Aerts avrà diritto di fare le controanalisi e solo successivamente l'UCI emetterà il suo verdetto.

Cosa dice l'UCI e perché non lo sospende

L'UCI conferma che è stata notificata una positività per il metabolita del letrozolo (Bis-4-ciano-fenil-metanolo) al crossista belga Toon Aerts in un campione raccolto durante un controllo fuori corsa svoltosi il 19 gennaio 2022. Il corridore ha diritto di richiedere e assistere all'analisi del proprio campione B

Il letrozolo e i suoi metaboliti sono qualificati come sostanze specificate nell'elenco delle sostanze proibite dell'Agenzia mondiale antidoping e pertanto non richiedono l'imposizione di una sospensione provvisoria obbligatoria nei confronti del ciclista. L'UCI segnala sistematicamente potenziali violazioni delle regole antidoping tramite il suo sito web quando si applica una sospensione provvisoria obbligatoria. Nei casi in cui non vi sia una sospensione provvisoria obbligatoria, l'UCI rende pubbliche le Violazioni del Regolamento Antidoping solo al termine del procedimento, a meno che l'esistenza dell'AAF non sia resa pubblica da un'altra parte prima che venga presa una decisione, come nel caso riportato. In questa fase della procedura, l'UCI non commenterà ulteriormente la questione

