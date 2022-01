Ciclocross

Ciclocross, Eli Iserbyt vince la Coppa del Mondo 2021/2022: la consegna della maglia di leader sul podio

CICLOCROSS - Non c'è stata partita. Ok l'assenza di van Aert e van der Poel, ma Iserbyt li aveva messi fuori gioco - matematicamente - ancor prima che debuttassero. Poi ha gestito fino alla vittoria nell'ultima tappa di Hoogerheide, celebrando così una classifica generale più che meritata. Eli Iserbyt ha vinto infatti 14 gare in stagione, 7 delle quali proprio in Coppa del Mondo.

