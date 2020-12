Ciclocross

Ciclocross, Essen - Vince ancora Mathieu van der Poel: Pidcock è 3°

CICLOCROSS - Terza vittoria in 10 giorni per Mathieu van der Poel che dopo la prova di Coppa del Mondo a Namur e lo Scheldecross di Anversa, fa suo anche il Robotland Cyclocross di Essen davanti a un ottimo Quinten Hermans e a Pidcock che si conferma ad alti livelli. Questa volta van Aert non c'era.

00:01:17, 58 Visualizzazioni, un' ora fa