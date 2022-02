Ciclocross

Ciclocross, Ethias Cross - Annemarie Worst dimentica il covid e vince al ritorno a Maldegem

CICLOCROSS - Si torna a correre in Belgio dopo la 'passeggiata' negli Stati Uniti per il Mondiale. Molte le assenze, con molte cicliste che hanno appeso la bici da cross al chiodo per cominciare la stagione su strada. Intanto, a Maldegem, a vincere è Annemarie Worst che batte la Bakker e la van Alphen: la neerlandese dimentica così il covid preso proprio nei giorni prima di partire per il Mondiale

