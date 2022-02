Ciclocross

Ciclocross, Ethias Cross - Iserbyt e van der Haar fanno a sportellate! Sorpasso non riuscito

CICLOCROSS - Van der Haar protagonista di una grande rimonta dopo il ribaltamento sulle tavole, ma vuole provare a rimontare anche Iserbyt, almeno per il 2° posto. Il belga prova a passare sul neerlandese ma i due fanno spalla contro spalla, per fortuna senza incidenti. E il sorpasso non riesce, almeno in quel momento...

00:00:35, un' ora fa