Ciclocross

Ciclocross, Ethias Cross - Van Aert già ingiocabile: vittoria a Essen, rivivi l'arrivo

CICLOCROSS - Due uscite e... Due vittorie per Wout van Aert che vince, in solitaria, anche la tappa di Essen dell'Ethias Cross. Non male come inizio di stagione per il campione nazionale belga che domenica, invece, farà il debutto in Coppa del Mondo nella tappa di Val di Sole in Italia. Completano il podio a Essen Thijs Aerts (fratello di Toon) e Pim Ronhaar.

00:02:59, un' ora fa