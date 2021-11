Eli Iserbyt, è arrivato solo 12° a Col du Vam lasciando 8 vittorie su 12 gare disputate in stagione. Iserbyt però non si dispera. È il crossista, appunto, con più successi fino ad adesso, in attesa che Superprestige, nel X2O Trofee e, soprattutto, È stata la delusione più grande degli ultimi Europei. Il campione in carica,, è arrivato solo 12° a Col du Vam lasciando il titolo a van der Haar , pagando sul traguardo la bellezza di 3'36'' dal vincitore. Non proprio quello che ci si aspettava dal miglior corridore del 2021 fino a questo momento, considerando che il belga aveva conquistatodisputate in stagione. Iserbyt però non si dispera. È il crossista, appunto, con più successi fino ad adesso, in attesa che rientrino van Aert e van der Poel , ed è il leader di ben tre classifiche. Iserbyt è davanti a tutti nel, nele, soprattutto, in Coppa del Mondo . Il belga non butta via niente, per lui questa è la miglior stagione di sempre e vuole vincere tutte e tre le classifiche di cui è titolare.

Avevo capito subito di non avere le gambe

Ad

Già al primo giro ho avuto la sensazione di non avere le gambe. L'Europeo è un giorno speciale, ma mi sentivo meno bene ed è stato anche un periodo molto impegnativo. Sapevo che sarebbe arrivata una giornata no, peccato sia arrivata proprio all'Europeo. Lo stress aumenterà. C'era qualcosa da vincere domenica e contava solo vincere, o super buono o un risultato cattivo. Sicuramente speravo di fare di più, ma le gambe mi hanno deluso. Non ho alcuna spiegazione per questa cosa, ma bisogna accettarlo

Neanche il tempo di partire e c'è una caduta: anche gli italiani coinvolti

Van der Haar?

È stato il migliore, si merita la vittoria. Anch'io speravo di vincere, ma cosa avrei dovuto fare? Non andare sul Koppenberg? Per noi il Koppenbergcross è una Monumento, forse più importante dell'Europeo. E, se non avessi gareggiato lì, non avrei avuto garanzie di vincere il titolo

Vuoi vincere tutte le classifiche?

È realizzabile. Molto, ma molto realizzabile. Sono in marcia con il mio programma e le mie scelte. Noi crossisti abbiamo solo metà stagione per realizzarlo e bisogna cercare più vittorie possibile. Però fino ad adesso non ho ancora fatto niente, forse a fine dicembre potrà dire dove sono arrivato e cosa posso vincere

E adesso?

Spero vada meglio a Niel nel Superprestige giovedì. Ma oggi mi sono per allenato per due ore e mi sembrava di essere domenica, pronto per la gara. Vedrò come reagiranno le mie gambe, niente panico. Domenica mattina avevo anche la consapevolezza di aver fatto la mia miglior stagione in carriera fino a questo punto. Quella sensazione non deve scomparire ora

