Aaron Dockx nella categoria juniores, Iserbyt (van der Poel contro van Aert (van der Haar contro Quinten Hermans. Il belga aveva preso un po' di margine ma, completato l'8° giro, è stato ripreso e superato dall'olandese che ha poi vinto in solitaria. Italiani disturbati dalla caduta in avvio di gara, ma Jakob Dorigoni ha completato comunque una prestazione fantastica con un 9° posto finale molto rincuorante. Dopo il successo dinella categoria juniores, e soprattutto il 3° posto di Luca Paletti , l'Europeo di ciclocross si chiude con la prova élite maschile. Gara a dir poco massacrante, con le 10 ascese del percorso di Col du Vam a mettere a dura prova i crossisti, tanto che il campione d'Europa in carica, e mattatore di questo inizio di stagione, 8 vittorie su 13 gare ) crolla a metà corsa, finendo oltre la top 10. Alla fine è stata Olanda contro Belgio: non il solitocontro duello che riprenderà a dicembre ), macontro. Il belga aveva preso un po' di margine ma, completato l'8° giro, è stato ripreso e superato dall'olandese che ha poi vinto in solitaria. Italiani disturbati dalla caduta in avvio di gara, maha completato comunque una prestazione fantastica con un 9° posto finale molto rincuorante.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Lars van der Haar 1h0144'' 2. Quinten Hermans +25'' 3. Michael Vanthourenhout +54'' 4. Toon Aerts +1'34'' 5. Laurens Sweeck +1'52'' 6. Jens Adams +2'07'' 7. Joshua Dubau +2'50'' 8. Joris Nieuwenhuis +2'58'' 9. Jakob Dorigoni +3'00'' 10. Daan Soete +3'05'' 12. Eli Iserbyt +3'36'' 19. Gioele Bertolini +5'54''

Van der Haar tutto solo: rivivi la sua vittoria all'Europeo

Cronaca

Pronti via e c'è già una caduta a mettere in difficoltà van Kessel e non solo, ma anche i nostri due italiani restano attardati perché partiti in terza fila e coinvolti nel traffico. È ancora Olanda contro Belgio, con i belgi in superiorità numerica, anche se il gioco di squadra nel ciclocross è davvero difficile da impostare. Iserbyt è un po' sulle gambe e alla fine, il capitano - sul campo - diventa Quinten Hermans, nonostante si puntasse sul corridore della Pauwels Sauzen-Bingoal, campione d'Europa in carica e protagonista di una prima parte di stagione senza rivali. Hermans però spinge e riesce a guadagnare circa 20'' su tutti i rivali, ma dal nulla spunta van der Haar che prova la rimonta.

Neanche il tempo di partire e c'è una caduta: anche gli italiani coinvolti

Dietro Vanthourenhout, Sweeck e Aerts che vogliono giocarsi un posto sul podio, ma anche provare a rallentare van der Haar per lasciare campo libero a Hermans. L'olandese però va di un altro passo e, completato il 7° giro, ha rimontato più di 10''. Sotto pressione, il belga cominciare a commettere qualche errore e, completato invece l'8° giro, ecco il sorpasso di van der Haar. Hermans è sfinito e non riesce a tenere il passo dell'olandese che va a vincere in solitaria con 25'' di vantaggio. Hermans giunge così 2° davanti a Vanthourenhout che anticipa Aerts che non riesce a salire sul podio.

Ottima sorpresa il piazzamento di Jakob Dorigoni che conclude la sua prova al 9° posto nonostante il ritardo accumulato dalla caduta ad inizio gara. Eli Iserbyt letteralmente crollato, tanto che il leader della classifica di Coppa del Mondo finisce in 12a posizione a 3'36'' da van der Haar. Non è stata proprio la sua giornata.

