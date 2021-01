Niente Mondiali di ciclocross per Fabio Aru e niente sfida ai “grandi” van Aert e van der Poel. Il corridore della Assos-Qhubeka era stato inizialmente inserito nel pre ritiro della Nazionale dal ct Fausto Scotti, ma con la sua squadra ha deciso di lasciare per quest'anno il ciclocross per cominciare a preparare la stagione su strada. Nei prossimi giorni, infatti, è atteso il primo ritiro della neonata squadra sudafricana, ritiro che vedrà proprio Fabio Aru pronto a rilanciarsi dopo gli ultimi anni bui con l'UAE Emirates.