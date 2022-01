Ciclocross

Ciclocross, Fayetteville - Bäckstedt di un'altra categoria, Venturelli 5a, Corvi 16a: gli highlights dei Mondiali junior

CICLOCROSS - Come previsto è Zoe Bäckstedt a conquistare il Mondiale junior. 9a vittoria stagionale per la britannica che ha già vinto tra le élite e che avrebbe potuto gareggiare in un'altra categoria. La nostra migliore italiana è Federica Venturelli che fa 5a. Peccato perla Corvi che ambiva al podio, ma è giunta solo 16a. Ha dovuto farsi la quarantena ed è arrivata solo venerdì sera.

00:00:59, 17 minuti fa