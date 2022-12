Ciclocross

Marcel Meisen, che arrivava dal successo di Vittorio Veneto, ma il Campione nazionale tedesco, questa volta, non era al top della condizione. A sfruttare il tutto ci hanno pensato Filippo Fontana e Gioele Bertolini, con l'ex Campione nazionale italiano ad avere poi la meglio in volata. Un vero peccato per Fontana che, partito al 3° giro, è stato il vincitore morale della sfida perché ad ogni sua passata Meisen si allontanava sempre di più. A chiudere il podio proprio il tedesco davanti ad un pimpante Federico Ceolin. Per Fontana è il 2° secondo posto della stagione dopo il piazzamento di Vittorio Veneto, per Bertolini è la prima vittoria stagionale dopo qualche piazzamento qua e là tra Italia e Svizzera nelle prime gare di ottobre. Bertolini che non vinceva una gara ufficiale dal 10 gennaio 2021, in quel di Lecce, quando si laureò Dopo il successo, senza storie, di Silvia Persico nella gara femminile , c'è stata sfida vera nella gara maschile. Il grande favorito era, che arrivava dal successo di Vittorio Veneto, ma il Campione nazionale tedesco, questa volta, non era al top della condizione. A sfruttare il tutto ci hanno pensato, con l'ex Campione nazionale italiano ad avere poi la meglio in volata. Un vero peccato per Fontana che, partito al 3° giro, è stato ildella sfida perché ad ogni sua passata Meisen si allontanava sempre di più. A chiudere il podio proprio il tedesco davanti ad un pimpante. Per Fontana è il 2° secondo posto della stagione dopo il piazzamento di Vittorio Veneto, per Bertolini è la prima vittoria stagionale dopo qualche piazzamento qua e là tra Italia e Svizzera nelle prime gare di ottobre. Bertolini che non vinceva una gara ufficiale dal, in quel di Lecce, quando si laureò Campione nazionale italiano davanti a Dorigoni

L'ordine d'arrivo

Ad

Ciclista Tempo 1. Gioele Bertolini 1h00'35'' 2. Filippo Fontana +1'' 3. Marcel Meisen +41'' 4. Federico Ceolin +48'' 5. Nicolas Samparisi +51'' 6. Jakob Dorigoni +51'' 7. Filippo Agostinacchio +1'26'' 8. Marco Pavan +1'26'' 9. Luca Paletti +1'48'' 10. Cristian Calligaro +1'49''

Ciclocross Silvia Persico fa sua anche Oderzo: terza vittoria su tre 2 ORE FA

Cronaca

Primi due giri molto equilibrati. Il più attivo è Marco Pavan che agisce da lepre, mentre Meisen è nelle prime posizioni ma preferisce non partire subito all'attacco. Occhio però alle cadute e finisce a terra proprio Pavan, con Dorigoni e Samparisi che fanno la stessa fine. Siamo nel momento caldo della corsa e, al terzo giro, prende e se ne va Filippo Fontana. Meisen non risponde, lo fa Gioele Bertolini che in mezzo giro riesce a riportarsi sul 22enne azzurro. Meisen è proprio in difficoltà e non riesce a rimontare nel giro successivo, proprio per le continue trainate di Fontana. Quando si mette in testa Bertolini, ecco che il tedesco invece prova a rientrare, con Ceolin a ruota, ma si avvicina soltanto, rimanendo a 2''-3'' di ritardo.

La situazione è ormai cristallizzata con le coppie Fontana-Bertolini e Meisen-Ceolin, ancora più indietro la coppia composta da Dorigoni e Samparisi che si sono rialzati dopo la caduta, ma non hanno più velleità di raggiungere la zona podio. Negli ultimi tre giri è guerra aperta tra Fontana e Bertolini: l'ex Campione nazionale preferisce star dietro e ogni qual volta Fontana molla il colpo, ecco che Meisen prova a rifarsi avanti. Al penultimo giro però il tedesco viene ricacciato dietro, con Fontana che cerca un ultimo assalto per arrivare in solitaria. Bertolini resiste e, con gran opportunismo, batte il più giovane rivale nella volata sul lungo rettilineo.

Van Aert, ben tornato nel cross! Il belga si ribalta sulle tavole

Ciclocross È tutto vero! Groenewegen battuto da un 15enne in una gara di cross 19 ORE FA