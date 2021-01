Torna a trionfare Gioele Bertolini che conquista la maglia tricolore ai campione nazionale italiani a ciclocross dopo un acceso duello con Jakob Dorigoni in quel di Lecce. Per l'atleta dell'Esercito è la quarta vittoria in carriera ai campionati nazionali, dopo i successi nel 2016, nel 2017 e nel 2018 più svariati altri trionfi nelle categorie giovanili. Niente da fare, invece, per Dorigoni, proprio il campione uscente, che a due giri dal termine è caduto, non potendo così lottare fino all'ultimo con il rivale. Campionati nazionali impreziositi dalla presenza di Fabio Aru che è giunto al 10° posto. Per il corridore sardo è anche l'ultima presenza nella stagione di ciclocross, considerando che il corridore della Assos-Qhubeka dovrà presenziare nei prossimi giorni nel primo ritiro della squadra sudafricana per la stagione su strada, nonostante la volontà del ct della Nazionale azzurra. Niente Mondiali (del 31 gennaio) per lui.