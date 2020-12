Ciclocross

Ciclocross, Herentals - Il momento esatto in cui van der Poel fora e subisce il sorpasso da van Aert

CICLOCROSS - van Aert era riuscito a recuperare su van der Poel che era andato in fuga già in avvio di gara: il belga ha poi operato il sorpasso proprio nel momento in cui il suo rivale ha forato ed è stato costretto al cambio di bici. Sbagliata la strategia di van der Poel che non ha mai controllato la pressione delle gomme al contrario di van Aert che si fermava ad ogni giro.

