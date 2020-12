Finalmente Wout van Aert ce l'ha fatta. Dopo tre podi , un quarto posto e, soprattutto, una sconfitta nel duello con Mathieu van der Poel , il belga centra la sua prima vittoria stagionale nel ciclocross. Ad Herentals è stato infatti il corridore della Jumbo Visma a trionfare, cogliendo un prezioso trionfo nel X2O Trofee davanti al rivale di sempre Mathieu van der Poel, un po' sfortunato quest'oggi con una foratura proprio nel momento clou della corsa. L'ultimo successo di van Aert su van der Poel è datato addirittura 4 febbraio 2018 , quando il belga vinse il Mondiale a Valkenburg (van der Poel arrivò 3° in quell'occasione). L'ultima volta, invece, in cui van Aert tagliò il traguardo, comunque, prima di MVDP è datata 1° novembre 2018 con il 3° posto al Koppenbergcross, rispetto al 21° di van der Poel.

È Mathieu van der Poel il primo a rompere gli indugi, facendo il vuoto. Dietro di lui, l'unico che prova a rimontare è van Aert: battuta alla prima fiammata il resto della compagnia. Quando arriva il momento clou della corsa, però, van der Poel è costretto a fermarsi per un cambio bici. Ha forato. Ecco che van Aert sfrutta il momento per rimontare e staccare l'olandese, provando così la fuga. A pagare è stata la strategia del belga che, in pratica, si è fermato al box previsto per i corridori ad ogni giro per controllare la pressione delle gomme, mentre van der Poel non si era mai fermato fino al cambio di bici imposto dalle condizioni del suo pneumatico.