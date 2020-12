Ciclocross

Ciclocross, Herentals - Van der Poel fora e van Aert se ne va: rivivi il successo del belga

CICLOCROSS - Non lo batteva dal 4 febbraio 2018: tanto ha aspettato Wout van Aert per alzare le braccia al cielo davanti al suo rivale di sempre, Mathieu van der Poel. Decisivo il momento della foratura dell'olandese che ha non ha più recuperato: prima vittoria stagionale nel ciclocross per il corridore della Jumbo Visma.

