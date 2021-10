Ciclocross

Ciclocross, il duello Vos-Brand, l'assolo di Iserbyt: gli highlights della 1a giornata di Coppa del Mondo

CICLOCROSS - Andiamo a rivivere insieme tutto quello che è successo a Waterloo per la 1a giornata di Coppa del Mondo. Grandi emozioni sia in campo maschile che in campo femminile: tra le donne è tornata la Vos che ha sfidato addirittura la campionessa del mondo Lucinda Brand, con qualche colpo proibito tra le due. In campo maschile non ci sono i big, ma basta il campione europeo Iserbyt.

00:01:46, 29 minuti fa