Mathieu van der Poel continua ma, dopo aver saltato le ultime tre corse, il corridore neerlandese è comunque tornato in bici con Mondiale, Il mal di schiena dicontinua ma, dopo aver saltato le ultime tre corse, il corridore neerlandese è comunque tornato in bici con un'uscita da 60 km in allenamento . VDP proverà ad essere allo start della prossima tappa dello X2O Trofee, quella di Herentals , per capire se potrà essere in corsa ai campionati nazionali e confermarsi Campione dei Paesi Bassi. Il focus, però, è sul quello di Fayetteville del 30 gennaio prossimo. Van der Poel vorrebbe mantenere quanto meno la maglia di Campione del mondo, sfruttando inoltre l'assenza di van Aert...

Sentito dal giornale belga Het Nieuwsblad, ha parlato il fisioterapista di van der Poel, David Bombeke, che non si dice molto ottimista per la presenza del corridore dell'Alpecin Fenix al Mondiale. Anche perché sarebbe molto rischioso per la sua salute.

Con tutto quello che ha fatto nel corso degli anni tra ciclocross, mountain bike e strada, il suo corpo ne sta pagando ora il prezzo. Ce la farà per i Mondiali? È un po' prematuro guardare ora ai Mondiali, ma è vero che non resta molto tempo per organizzarsi. È mia opinione che sarebbe molto difficile farlo in solo mese. Però la mia opinione personale non ha importanza, perché non sono affiliato con la squadra di Mathieu o con la sua Nazionale. Ma penso che la sua priorità dovrebbe essere il riposo e non quanto tempo ci vorrà

Sentito dall'agenzia 'Belga', invece, il direttore sportivo dell'Alpecin, Christoph Roodhooft, rassicura che non verranno fatti passi affrettati nel rimandare in corsa van der Poel.

Vedremo come si evolverà il suo infortunio. Prima di correre dovrà prima potersi allenare. Lo guarderemo con calma. Questo infortunio alla schiena lo ha infastidito un po'. La sua caduta alle Olimpiadi, durante la prova di Mountain bike, non ha influito sull'infortunio, ma di certo non ha aiutato. Non siamo preoccupati però preoccupati, il problema sarà risolto. La preoccupazione non è che Mathieu non faccia del ciclocross, ma che stia soffrendo. A causa di questo dolore persistente non può essere al 100%. Non può allenarsi per migliorare ed è terribilmente fastidioso. Vedremo quando sarà possibile il suo ritorno

