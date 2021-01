Ciclocross

Ciclocross - Kata Blanka Vas fa bis: vince anche a Gullegem

CICLOCROSS - Seconda vittoria consecutiva per l'ungherese che dopo il successo di Bredene del 30 dicembre, si prende il primo posto di Gullegem davanti alla van der Heijden e alla Cant. Per la Blanka Vas è la quarta vittoria stagionale.

