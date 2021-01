Siamo arrivati alla 72esima edizione del Mondiale, che in questa stagione si è dispitato ad Ostende, in Belgio. Beh, la terra del ciclocross, considerando che il Belgio ha vinto complessivamente 73 medaglie ai Mondiali prima del 2021, tra cui ben 30 ori (in testa al medagliere). Belgio che ha anche il miglior corridore di sempre, ovvero quell'Eric De Vlaeminck che ha vinto 7 ori e 8 medaglie complessive. L'Italia ha avuto una sua nicchia in passato, con 17 medaglie totali e 6 medaglie d'oro: frutto dei 5 successi di Renato Longo negli anni 60 e di Daniele Pontoni nel '97. L'ultima volta che un azzurro è andato a medaglia, ahimè, è stato nel 2007 con il bronzo di Enrico Franzoi. Nell'ultima decade abbiamo avuto invece 3 dominatori: Stybar, poi van Aert e van der Poel.