Siamo arrivati alla 73esima edizione del Mondiale, che in questa stagione si è disputato a Fayetteville , negli Stati Uniti. Ma chi ha vinto di più? Belgio che ha anche il miglior corridore di sempre, ovvero quell'Eric De Vlaeminck che ha vinto 7 ori e 8 medaglie complessive. L'Italia ha avuto una sua nicchia in passato, con 17 medaglie totali e 6 medaglie d'oro: frutto dei 5 successi di Renato Longo negli anni 60 e di Daniele Pontoni nel '97. L'ultima volta che un azzurro è andato a medaglia, ahimè, è stato nel 2007 con il bronzo di Enrico Franzoi. Nell'ultima decade abbiamo avuto invece 3 dominatori: Stybar , poi van Aert e van der Poel

Albo d'oro: dal 1950 al 1966

Edizione Vincitore 1950 Jean Robic 1951 Roger Rondeaux 1952 Roger Rondeaux 1953 Roger Rondeaux 1954 André Dufraisse 1955 André Dufraisse 1956 André Dufraisse 1957 André Dufraisse 1958 André Dufraisse 1959 Renato Longo 1960 Rolf Wolfshohl 1961 Rolf Wolfshohl 1962 Renato Longo 1963 Rolf Wolfshohl 1964 Renato Longo 1965 Renato Longo 1966 Eric De Vlaeminck

Il primo a vincere il Mondiale fu Jean Robic, quando era ancora un affare per francesi. Dopo Roger Rondeaux ne vinse tre consecutivi, André Dufraisse ne vinse invece 5 consecutivi. Renato Longo spezzò l'egemonia francese, alternandosi con il tedesco Rolf Wolfshohl. Nel '66 arrivò invece il primo oro per un belga, quello di Eric De Vlaeminck.

Renato Longo - Mondiali 1964 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT Credit Foto Imago

Albo d'oro: dal 1967 al 1979

Edizione Vincitore 1967 Renato Longo 1968 Eric De Vlaeminck 1969 Eric De Vlaeminck 1970 Eric De Vlaeminck 1971 Eric De Vlaeminck 1972 Eric De Vlaeminck 1973 Eric De Vlaeminck 1974 Albert Van Damme 1975 Roger De Vlaeminck 1976 Albert Zweifel 1977 Albert Zweifel 1978 Albert Zweifel 1979 Albert Zweifel

Nel 1967 ci fu un cambio epocale, perché nacque la categoria dei professionisti del ciclocross. Longo vince nel '67, poi De Vlaeminck vinse ben 6 Mondiali consecutivi. Rispose Albert Zweifel, lo svizzero, con quattro edizioni consecutive, e poi arrivò il dominio di un altro belga: Rolland Liboton.

Eric De Vlaeminck - Mondiali 1970 - Imago Credit Foto Imago

Albo d'oro: dal 1980 al 1993

Edizione Vincitore 1980 Roland Liboton 1981 Hennie Stamsnijder 1982 Roland Liboton 1983 Roland Liboton 1984 Roland Liboton 1985 Klaus-Peter Thaler 1986 Albert Zweifel 1987 Klaus-Peter Thaler 1988 Pascal Richard 1989 Danny De Bie 1990 Henk Baars 1991 Radomir Simunek 1992 Mike Kluge 1993 Dominique Arnould

Dopo il dominio di Liboton, ecco che ci fu un po' di alternanza. Tornò a vincere Albert Zweifel, ci furono due successi di Klaus-Peter Thaler e si mise in mostra un certo Adrie van der Poel che però non sembrava in grado di salire sul gradino più alto del podio: 5 volte argento e un bronzo per l'olandese che viveva una sorta di maledizione.

Roland Liboton - Mondiali 1982 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT Credit Foto Imago

Albo d'oro: dal 1994 al 1999

Edizione Vincitore 1994 Paul Herijgers 1995 Dieter Runkel 1996 Adrie van der Poel 1997 Daniele Pontoni 1998 Mario De Clercq 1999 Mario De Clercq

Altro cambiamento nel 1994 con il passaggio alla categoria élite. Van der Poel rompe finalmente la sua maledizione vincendo nel 1996, mentre nel '97 arriva l'ultimo oro azzurro con Daniele Pontoni che l'anno prima conquistò l'argento. Ci sono anche due bronzi consecutivi per Luca Bramati.

Daniele Pontoni - 1997 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT Credit Foto Imago

Albo d'oro: dal 2000 al 2009

Edizione Vincitore 2000 Richard Groenendaal 2001 Erwin Vervecken 2002 Mario De Clercq 2003 Bart Wellens 2004 Bart Wellens 2005 Sven Nys 2006 Erwin Vervecken 2007 Erwin Vervecken 2008 Lars Boom 2009 Niels Albert

Negli anni 2000 ci sono ancora i belgi: Vervecken (tre volte), De Clercq (al 3° Mondiale vinto), Bart Wellens (due volte), Sven Nys e Niels Albert. Gli unici "non belgi" a vincere il Mondiale dal 2000 al 2009, sono stati gli olandesi Groenendaal e Lars Boom. Da segnalare invece il bronzo per Enrico Franzoi nel 2007.

Wout van Aert - Bredene 2018 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT Credit Foto Imago

Albo d'oro: dal 2010 al 2020, arrivano van Aert e van der Poel

Entriamo nell'ultimo decennio con tre successi in 5 anni di Zdenek Stybar che è il padrone dei primi anni 10 di ciclocross. È l'ultimo a 'dominare' fino all'arrivo di Wout van Aert e Mathieu van der Poel che se le sono date di santa ragione nelle ultime sei edizioni. Comincia Mathieu van der Poel nel 2015, facendo seguito alla dinastia van der Poel (il padre Adrie conquistò il titolo nel 1996), poi i tre titoli consecutivi per van Aert (l'ultimo a vincerne 3 di fila fu Roland Liboton dall'82 all'85) e ancora van der Poel che trionfa dal 2019 al 2021.

Edizione Vincitore 2010 Zdenek Stybar 2011 Zdenek Stybar 2012 Niels Albert 2013 Sven Nys 2014 Zdenek Stybar 2015 Mathieu van der Poel 2016 Wout van Aert 2017 Wout van Aert 2018 Wout van Aert 2019 Mathieu van der Poel 2020 Mathieu van der Poel 2021 Mathieu van der Poel 2022 Tom Pidcock

E adesso la new entry Pidcock...

