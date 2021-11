Ciclocross

Ciclocross, Laurens Sweeck preferisce l'Ethias Cross alla Coppa del Mondo e domina a Leuven: gli highlights

CICLOCROSS - Niente Coppa del Mondo per Sweeck che non va in Repubblica Ceca per la tappa di Tabor, ma resta in Belgio per l'Ehias Cross con la frazione di Leuven. Il crossista della Pauwels Sauzen Bingoal domina e conquista la sua seconda vittoria stagionale, piazzandosi davanti a Meeusen e Orts Lloret.

00:01:20, 4 ore fa