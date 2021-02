Ciclocross

Ciclocross - Lucinda Brand ci racconta la sua giornata da Campionessa del mondo

CICLOCROSS - Dopo tanti piazzamenti in carriera, Lucinda Brand è diventata finalmente campionessa del mondo di ciclocross, bissando il successo in Coppa del Mondo di qualche settimana prima. La ciclista olandese ci racconta la sua giornata dallo start al momento in cui ha indossato la maglia iridata.

00:03:17, 13 Visualizzazioni, Ieri A 13:40