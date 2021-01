Ciclocross

Che duello. Le favorite era Lucinda Brand (dominatrice della stagione con 11 prove vinte su 23) e Carmen Alvarado (la campionessa in carica), ma la Alvarado ha da subito sventolato bandiera bianca a causa di una caduta al primo giro. Lucinda Brand se l'è dovuta giocare contro la Worst, che ha venduto cara la pelle, ma è caduta proprio nel momento clou della gara a poche tornate dalla conclusione, quando era riuscita a raggiungere la Brand. Caduta che ha così favorito la classe '89 che è stata la più regolare, ed è giunta al traguardo in solitaria. Per Lucinda Brand è il primo Mondiale in carriera, lei che era sempre andata a podio negli ultimi tre anni, ma si era dovuta accontentare di un piazzamento: 3a a Valkenburg (2018), 2a a Bogense (2019) e 3a a Dübendorf (2020). Secondo argento consecutivo per Annemarie Worst, ma la classe '95 ha mostrato anche oggi grande qualità e se non ce l'ha fatta questa volta, ci riuscirà sicuramente nelle prossime stagioni. Un bello spettacolo in attesa degli uomini che gareggeranno domenica 31.