Ciclocross

Ciclocross - Lucinda Brand fa sua la Coppa del Mondo Betsema vince a Hulst

CICLOCROSS - Non sarà il Mondiale, ma che vittoria per Lucinda Brand che con una gara d'anticipo conquista la Coppa del mondo di ciclocross femminile, grazie al 2° posto di Hulst davanti la Alvarado che le vale il +40 in classifica sulla diretta rivali. A vincere la prova è invece la Betsema.

00:02:08, 11 Visualizzazioni, 44 minuti fa