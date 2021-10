30 gennaio (a Fayetteville). E c'è chi come Wout van Aert pensa proprio di non andarci, per i motivi che abbiamo elencato prima. E non solo. Per un corridore come lui, dopo il Mondiale, serve un mini periodo di riposo e una mini preparazione in vista della stagione su strada, e la trasferta in America allungherebbe tutto il piano pre stagione. Il belga Mathieu van der Poel e Thomas Pidcock. A dirlo non sono stati gli stessi protagonisti, ma per uno ha parlato il direttore sportivo dell'Alpecin-Fenix, per l'altro il preparatore atletico. Trasferta impegnativa? Vero, nessuno dice il contrario, ma per rispetto del ciclocross, e per la voglia di vincere, VDP e Pidcock non si sottrarranno dall'andare a Fayetteville, dove si è corsa Già qualcuno si era lamentato della tournée negli Stati Uniti ad inizio Coppa del Mondo . Viaggi, protocolli covid, stress, fuso orario e quant'altro, anche se gente come Sven Nys - non proprio un signor nessuno - ha bollato come “vergognosi” chi lamentava queste trasferte. Soprattutto per i soldi che entravano grazie ai viaggi negli USA. Detto ciò, si tornerà in America, ma per il Mondiale di ciclocross che si disputerà il prossimo. E c'è chi comepensa proprio di non andarci, per i motivi che abbiamo elencato prima. E non solo. Per un corridore come lui, dopo il Mondiale, serve un mini periodo di riposo e una mini preparazione in vista della stagione su strada, e la trasferta in America allungherebbe tutto il piano pre stagione. Il belga ha ammesso di poter dare forfait , cosa che non faranno invece le altre due star del ciclocross:. A dirlo non sono stati gli stessi protagonisti, ma per uno ha parlato il direttore sportivo dell'Alpecin-Fenix, per l'altro il preparatore atletico. Trasferta impegnativa? Vero, nessuno dice il contrario, ma per rispetto del ciclocross, e per la voglia di vincere, VDP e Pidcock non si sottrarranno dall'andare a Fayetteville, dove si è corsa la seconda tappa della Coppa del Mondo , a fine gennaio 2022.

Christoph Roodhooft, direttore sportivo dell'Alpecin Fenix di ciclocross, non ci sono dubbi. Van der Poel andrà al Mondiale. L'olandese ha vinto 4 volte il titolo iridato, Per, direttore sportivo dell'di ciclocross, non ci sono dubbi. Van der Poel andrà al Mondiale. L'olandese ha vinto 4 volte il titolo iridato, è campione in carica , e non ha nessuna intenzione di smettere di vincere.

Non andare al Mondiale? Non ne avevamo ancora discusso. Per il semplice motivo che presumiamo che Mathieu vada a disputare il Mondiale. Non vedo davvero perché dovremmo lasciar perdere. Certo, è una mossa un po' "ambiziosa" andare negli Stati Uniti. Ma non credo che Mathieu abbia già raggiunto un punto della sua carriera in cui può cancellare queste opportunità. Il cross che abbiamo fatto in Iowa, per esempio, è stato di gran lunga quello meglio organizzato degli ultimi anni. È fuori discussione che non ci vada

Parla poi Kurt Bogaerts, preparatore atletico di Pidcock e della stessa Ineos Grenadiers. Considerando che a Pidcock è stato “impedito” di fare i Mondiali di Mountain Bike in Val di Sole, per fare la Vuelta, da gregario, si poteva anche presumere ad uno stop da parte del team degli uomini in nero. Anche perché lo stesso Pidcock sarà importante per le Classiche di Primavera. Niente di tutto ciò, dice Bogaerts che ne fa anche una questione di rispetto. Il britannico è diventato un personaggio famoso all'interno del mondo del ciclismo proprio grazie al cross, e Tom non può mollarlo proprio ora.

Bogaerts su Pidcock

Se Pidcock starà bene andrà sicuramente al Mondiale. Trasferta negli Stati Uniti? È uno sport internazionale e un giovane corridore come lui deve saper affrontare queste circostanze. Certo, sarebbe più semplice organizzare un Mondiale in Belgio piuttosto che negli Stati Uniti, ma fa parte del nostro sport. Tom si rende conto che è stato proprio il ciclocross a portarlo al suo livello attuale e lui vuole mostrare rispetto per questo sport. Si allena e si allenerà tutto l'inverno per avere bene a questo appuntamento. Meno big al prossimo Mondiale? Sarebbe il top assoluto se a Fayetteville ci fossero Tom, oltre che van Aert e van der Poel. Aiuterebbe la disciplina stessa, altrimenti il ciclocross diventerà solo uno sport di preparazione alla stagione su strada per alcuni corridori

Pidcock quando tornerà a gareggiare? Ha cominciato ad allenarsi settimana scorsa e, in linea di principio, comincerà ad inizio dicembre con Boom e Anversa. L'idea è di cominciare le gare con una buona preparazione, ma senza aver lavorato troppo sull'intensità. L'obiettivo, infatti, è poi migliorare progressivamente verso il Mondiale. Perché puntiamo a mantenere una certa freschezza per le Classiche di Primavera. E poi, possibilmente, fare anche il Giro d'Italia

