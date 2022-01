Ciclocross

Ciclocross, Mondiali Fayetteville - Buona la prima per il ct Pontoni: l'Italia centra subito il podio

CICLOCROSS - Arrivato a luglio alla guida della Nazionale italiana, il primo Mondiale per il ct Pontoni è subito da incorniciare. Il Test Event della staffetta non dava medaglie o titoli iridati, ma è l'Italia la squadra che ha trovato il successo in quel di Fayetteville. Un buon punto di partenza per il commissario tecnico che, ricordiamolo, è l'ultimo campione del mondo azzurro (nel '97).

00:00:26, 7 minuti fa